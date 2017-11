A: Did you hear about that terrible earthquake?

B: Yes, the reports say at least 25 people have died.

A: Those are just early estimates. Many are still missing. The number is sure to rise.

B: We’ll know more in a few days. Past that and the chances of finding survivors plummets.

A: 你知道有地震嗎?還蠻可怕的。

B: 有啊,新聞說至少有二十五人死亡。

A: 那只是剛開始的估計數字而已。還有很多失蹤的人沒找到,死亡人數一定會上升。

B: 再過幾天就會知道了。幾天後如果還沒有找到,倖存的機會就很低了。

