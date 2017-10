A: Ten days of continuous rain. I can’t remember the last time I saw the sun.

B: I know. It’s terrible. My clothes aren’t drying.

A: I have the same problem. If they don’t dry quickly they get that horrible fusty smell.

B: Maybe I should buy myself a clothes dryer.

A: 居然連續十天都下雨,我簡直想不起來上次出太陽是什麼時候了。

B: 對啊,真的很討厭。我的衣服都晾不乾。

A: 我也是,衣服如果一直不乾就會有一股霉味。

B: 說不定我該買個烘衣機。

English 英文:

Chinese 中文: