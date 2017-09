A: How come I can’t get this TV to turn on?

B: Because this TV takes ages to respond, and if you press the button twice in a row it will turn it off.

A: But I wait for ages after pressing the button, and nothing. Is the remote battery flat?

B: It’s possible. What type of battery does it take? I’ll go get some.

A: 電視機怎麼打不開?

B: 這台電視機反應比較慢,你如果連續按兩下會把它關掉。

A: 可是我按下去以後,等了好久它都沒反應。是不是遙控器沒電了?

B: 這也有可能,它的電池是哪一種?我去找電池。

English 英文:

Chinese 中文: