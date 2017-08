A: Ah, I’ve made a mistake. Do you have any correction tape?

B: Sorry, I don’t. Just scrub it out, it’s not like it’s an important document.

A: Don’t you think people will think scrubbing words out on a birthday card is a bit messy?

B: Don’t worry about it. It’s just a spelling mistake, nobody will care.

A: 啊,我寫錯字了,你有立可帶嗎?

B: 我沒有耶,你直接把錯字塗掉就好了,這又不是什麼重要文件。

A: 生日卡片上塗塗改改的不會讓人覺得很不用心嗎?

B: 你想太多了,不過是一個錯字,不會有人介意的。

English 英文:

Chinese 中文: