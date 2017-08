A: Look, this is my new bike. It’s beautiful, isn’t it.

B: This design is really in at the moment. The saddle looks very comfortable.

A: Yep. It has three gears. I’ve decided to ride to work every morning.

B: Hmm. Well, if it’s just for commuting, three gears is enough.

A: 你看,這是我的新腳踏車,很漂亮吧。

B: 這設計還蠻時尚的,坐墊看起來也很舒服。

A: 對啊,這是三段變速的,我打算每天早上騎去上班。

B: 嗯,如果只是通勤用的,三段就夠了。

English 英文:

Chinese 中文: