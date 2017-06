A: I just bought a 32-inch LCD television. Finally, I won’t have to watch movies on my small laptop anymore.

B: Have you got cable TV installed?

A: No. I connect my laptop to the TV and then stream movies online.

B: Do you connect to the TV with an HDMI cable?

A: 我最近買了一台三十二吋的液晶電視,終於不用在我的小筆電上看電影了。

B: 你有裝有線電視嗎?

A: 沒有,我直接用筆電連接電視,看線上串流影片。

B: 你是直接用HDMI線連接筆電和電視的嗎?

English 英文:

Chinese 中文: