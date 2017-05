A: Have you tried this new drink from Japan, it’s the bee’s knees.

B: What is it?

A: It’s a soy milk green tea with chocolate chips.

B: Umm… that doesn’t sound like my cup of tea.

A: 你有沒有喝過這種新出來的日本飲料?好喝得不得了。

B: 那是什麼?

A: 豆漿綠茶加巧克力碎片。

B: 呃……聽起來不像是我會喜歡的。

English 英文:

Chinese 中文: