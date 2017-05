A: They are such a cute couple.

B: In what way?

A: They get along so well together, share the same interests, wear similar clothes and even have the same hairstyle.

B: Yes, they’re like two peas in a pod.

A: 他們真是令人稱羨的情侶。

B: 怎麼說?

A: 他們兩個人很合拍,有同樣的興趣,又穿類似的衣服,還有一樣的髮型。

B: 嗯,他們是天生一對。

