A: Hey, that’s the third time today you’ve put a book in the fridge.

B: Sorry, I think I must be losing my marbles.

A: Not to worry, you’re probably still suffering from jet lag.

B: That’s true, I think I need to lie down for a while.

A: 喂!這是你今天第三次把書放到冰箱了。

B: 抱歉,我一定是腦筋秀逗了。

A: 沒關係啦,你一定是時差還沒調過來。

B: 是啊,我想要躺一下。

English 英文:

Chinese 中文: