A: Would you like to try some oolong tea?

B: I normally drink pu’er tea because it’s low in caffeine; I suffer from insomnia.

A: It’s high mountain oolong from Lishan, so it’s very light; I don’t think it will affect your sleep.

B: Alright then, I’d love to try some.

A: 要不要喝點烏龍茶?

B: 我通常都喝咖啡因含量比較低的普洱茶,因為我常常失眠。

A: 這種烏龍茶是高山產的梨山茶,非常清淡,應該不會影響到睡眠。

B: 是喔,那我很樂意嚐嚐看。

English 英文:

Chinese 中文: