A: There seem to be more and more vendors along this underground passage.

B: It’s not only vendors, you also occasionally see street artists down here.

A: Really, what kind of street artists?

B: Usually buskers. I’ve seen male tenors, acoustic guitarists and also mouth organists.

A: 這個地下道裡好像越來越多攤販了。

B: 不只攤販,有時候還有街頭藝人呢。

A: 是喔,什麼樣的街頭藝人?

B: 通常是表演音樂的。我看過唱男高音的,彈木吉他的,也看過吹口琴的。

English 英文:

Chinese 中文: