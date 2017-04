A: I’ve started an online store recently.

B: Really. What are you selling?

A: It’s mostly pet supplies, from cages to leads and food to clothing for dogs and cats.

B: Well, now. I have one cat and one dog. Could you send me the Web link?

A: 我最近開了一間網路商店。

B: 是喔,你賣些什麼東西?

A: 主要是寵物相關的商品,從籠子、牽繩、狗食到貓狗穿的衣服都有。

B: 是喔,我有養一隻貓和一隻狗。可以把商店的網址傳給我嗎?

English 英文:

Chinese 中文: