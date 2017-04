A: Why did you circle Sunday and draw a love heart on it?

B: What are you doing looking at other people’s calendars? I’m not telling you.

A: You’re blushing. Is it a date?

B: You really are quite the gossip, aren’t you.

A: 你為什麼把星期天圈起來,還畫一個愛心?

B: 你沒事幹嘛研究別人的月曆啊?我才不告訴你。

A: 你臉紅了,該不會是有約會吧?

B: 你真的很八卦耶。

English 英文:

Chinese 中文: