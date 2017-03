A: The MRT doors are about to close, quick!

B: I’m not going to rush the doors, it’s too dangerous. What if you get caught in the doors?

A: Don’t the MRT doors automatically open if they close on something?

B: But you can still get hurt. Just wait for the next train.

A: 捷運門快關了,快衝!

B: 不要衝啦,太危險了,要是被門夾住怎麼辦?

A: 捷運的門如果夾到東西不是會自動打開嗎?

B: 被夾到還是可能會受傷啊。還是等下一班吧。

English 英文:

Chinese 中文: