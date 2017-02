A: Want to see a movie tomorrow night? I can book tickets online.

B: OK. Is there anything good on?

A: There’s one on right now about World War II, a lot of critics are saying it’s good. We can see it in 3D at the IMAX.

B: Nice. It’ll be great seeing a war movie on the big IMAX screen, but the 3D might make me feel a bit dizzy.

A: 明天晚上要不要一起去看電影?我可以先上網訂票。

B: 好啊。現在有什麼好看的電影?

A: 現在有一部在講第二次世界大戰的電影,很多影評都很推薦,我們可以去看IMAX 3D版。

B: 好啊,戰爭片用IMAX的大螢幕看應該很精采,但我看3D很容易頭昏。

English 英文:

Chinese 中文: