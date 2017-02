A: Er, there’s some spinach stuck between your front teeth.

B: Eh? Really? Why didn’t you tell me earlier?

A: Because it isn’t very conspicuous. I’m probably the only one who noticed it.

B: Everyone I’ve talked to must have noticed.

A: 那個,你的門牙間卡了菠菜。

B: 啊?真的嗎?你怎麼不早一點跟我講?

A: 因為不是很明顯,我覺得大概只有我一個人會注意到。

B: 所有和我講話的人都會注意到吧。

English 英文:

Chinese 中文: