A: Excuse me. How do I fill in this remittance form?

B: Here, fill in the amount you want to remit. Arabic numerals are fine. And here, fill in the recipient’s bank account number.

A: OK. And do I also need to fill in the branch name?

B: Just write the bank code in this space here.

A: 你好,請問這個匯款單要怎麼填寫?

B: 這邊填上你要匯出的金額,填阿拉伯數字就可以了。然後這邊填上對方的銀行帳號。

A: 好的,請問分行名稱也要填寫嗎?

B: 在這個空格裡填上分行代碼就可以了。

English 英文:

Chinese 中文: