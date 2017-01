A: You fancy going for a swim in the nearby indoor heated swimming pool after work?

B: Is there a heated swimming pool near here? I had no idea.

A: It’s in the nearby university sports stadium. It’s open to the general public in the evenings.

B: Sure. I haven’t been swimming in ages.

A: 今天下班以後要不要一起去附近的室內溫水游泳池游游泳?

B: 這附近有溫水游泳池嗎?我都不知道。

A: 就在附近的大學體育館裡面,晚上都有開放給一般民眾使用。

B: 好啊,我好一陣子沒游泳了。

English 英文:

Chinese 中文: