A: Do you want to go jogging in the park tomorrow morning?

B: I’ve hurt my ankle. I don’t think I’ll be jogging for a while.

A: What’s wrong with your ankle?

B: I sprained it when I fell off my bike. The graze has healed over, but it still feels a little sprained.

A: 明天早上要不要一起去公園慢跑?

B: 我腳踝最近受傷了,大概一陣子不能跑了。

A: 怎麼受傷的?

B: 我從腳踏車上摔下來扭傷的。皮肉的擦傷都復原了,只剩扭傷還沒好。

