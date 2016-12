A: Sorry, I’ve got to get back, my dormitory has a curfew.

B: What happens if you arrive back after the curfew?

A: You can still get back in, but your name will be recorded and it will be difficult to apply for a place in the dormitory in the future.

B: I see, the school must be doing it to protect the students, but isn’t that a little over the top?

A: 不好意思,我可能差不多要回去了,我的宿舍有門禁。

B: 如果超過門禁時間才回去會怎麼樣?

A: 還是回得去,只是會留下紀錄,之後如果要申請宿舍會比較困難。

B: 是喔,學校應該是想保護學生吧,但這樣是不是有點保護過度了?

English 英文:

Chinese 中文: