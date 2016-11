A: Did you watch “Zombie Killers from Next Door”?

B: No. What was it about?

A: Well, zombies. From next door. But it’s set in 1800s rural France, and is beautifully shot.

B: It seems to be confused about its target audience.

A: 你有沒有看過「隔壁的殭屍」?

B: 沒有,劇情是在講什麼?

A: 呃,就是有殭屍住在隔壁。故事設定在十九世紀的法國鄉間,拍得蠻美的。

B: 怎麼感覺電影的觀眾定位有點矛盾。

