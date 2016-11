A: It looks like there’s a dirty stain on your glasses.

B: Really? Where?

A: There’s a smeary mark on the left lens.

B: Oh! That’s an old scratch, no amount of wiping will get that off.

A: 你的眼鏡上好像沾到髒東西了。

B: 有嗎?哪裡?

A: 在左邊的鏡片上有一塊霧霧的印子。

B: 喔,那是刮痕,很久以前就有了,擦也擦不掉。

