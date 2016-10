A: I can’t concentrate. I keep getting distracted.

B: Take a break. It might be better when you come back.

A: I can’t take a break now; I took one 15 minutes ago.

B: Ah well, I can’t help you, then.

A: 我沒辦法專心,一直分神。

B: 那就休息一下。說不定休息一下再回來就會好很多了。

A: 我現在不能休息,因為我十五分鐘前才休息的。

B: 是喔,那我也幫不上忙了。

English 英文:

Chinese 中文: