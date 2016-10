A : What’s your problem? Can’t you see I was waiting in line for the ATM?

B : I’m really sorry, I’m in a hurry and it’s really important. Would you mind?

A : Well, OK then, since you’re in a rush.

B : Thank you. I just saw the most amazing pair of shoes in a shop window. I absolutely have to buy them.

A : 你是怎樣啊?沒看到我在排ATM嗎?

B : 真的很抱歉,我有很重要的事情,現在正趕時間。可以讓我先嗎?

A : 這個,好吧,既然你趕時間。

B : 謝謝你。我剛剛逛街的時候在櫥窗看到一雙超美的鞋子,我一定要買下來。

English 英文:

Chinese 中文: