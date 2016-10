A: Hey, you’ll never guess what happened to me.

B: What?

A: I just bumped into my favorite actress Ivy Chen, on the HSR — and I got her autograph.

B: Wow, you lucky thing. I’m so jealous. Did you get her number, too?

A: 我剛剛發生一件事,你一定猜不到是什麼!

B: 怎麼了?

A: 我在高鐵上碰到我最喜歡的女演員陳意涵,我還拿到她的簽名。

B: 哇,你運氣好好,真是令人忌妒。你有要到電話號碼嗎?

English 英文:

Chinese 中文: