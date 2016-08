A : Where did you stay when you went to Hong Kong?

B : Oh, we stayed in a lovely five-star hotel with a view over the harbor.

A : I never spend a lot of money on the hotel when I travel. I don’t spend much time in the hotel, anyway.

B : That’s because you never pay for the good ones.

A : 你去香港的時候住哪?

B : 喔,我住一間有港口景觀的五星級飯店。

A : 我旅行的時候從不花大錢在旅館上的。畢竟,我又不會整天都待在旅館裡。

B : 你從不肯花錢住好旅館,當然不想整天待在旅館裡。

English 英文:

Chinese 中文: