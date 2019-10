A: It’s raining again! Got any ideas for something to do on a rainy day?

B: Hmm… we could go watch a movie.

A: I’m bored of going to the movie theater. We watched two movies last weekend.

B: Alright then, let’s go to a board game cafe instead.

A: 又下雨了!有什麼雨天可以做的活動嗎?

B: 嗯……我們可以去看電影。

A: 我不想再跑電影院啦,我們上週末都看過兩部電影了。

B: 好喔,那我們不如去桌遊咖啡廳吧。

English 英文:

Chinese 中文: