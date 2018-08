A: I’m looking for a tablet computer for my father.

B: What kind of things is he going to be doing on it?

A: It’s mostly so we can keep in contact. He gets tired talking on the phone.

B: Oh, well then, you will only need the most basic model.

A: 我想要找一台給我爸爸用的平板電腦。

B: 他會需要用到什麼樣的功能呢?

A: 大部分都是為了讓我跟他保持聯絡。他講電話會容易累。

B: 喔,這樣啊,那你應該只需要最基本的款式就好。

