A: I just got caught in a downpour. I’m soaked to the skin.

B: Your clothes are drenched. You’re dripping on my carpet.

A: Well, I do apologize. Let me get a dry change of clothes.

B: OK. But don’t leave your saturated clothes in the corner of the room like you did last week.

A: 我剛碰到傾盆大雨,現在全身都濕透了。

B: 你的衣服全濕了,還滴水到我的地毯上。

A: 喔,很抱歉。我去把濕的衣服換掉。

B: 好,但不要跟上星期一樣把你的濕衣服留在房間角落。

English 英文:

Chinese 中文: