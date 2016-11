A: Japan’s aging population could retard its economic development.

B: Many countries have that same problem. China faces the same challenges.

A: Nigeria is apparently the one to watch. The country has a large population, with a young demographic.

B: The whole of Africa is due to come into its own in the future.

A: 日本人口老化很可能會造成經濟發展遲緩。

B: 很多國家都有類似的問題,中國也是。

A: 奈及利亞還蠻值得注意的,國家人口多又年輕。

B: 整個非洲都在蛻變,未來會很有發展。

English 英文:

Chinese 中文: