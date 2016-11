A: It’s funny how people always prepare for an earthquake after a big one occurs, not before.

B: It’s easy to forget as you go about the daily grind.

A: I always make sure I have all my important documents and belongings in a bag by the door.

B: Doesn’t that make them easier to steal?

A: 人們總是在大地震發生後才開始為地震做準備,而不是地震前,還真怪。

B: 庸碌的日常生活中很容易忘記事情啊。

A: 我都會把所有重要的文件和物品收在袋子裡,隨時放在門邊。

B: 這樣不會很容易被偷嗎?

English 英文:

Chinese 中文: