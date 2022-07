SPEAK UP ! 雙語會話

Taiwan named 3rd best place to live for expats (1/3) 全球外派人士最愛台灣第3名(一)

A: My company plans to send me to Mexico for one year.

B: Congratulations! According to a survey conducted by the InterNations Web site, Mexico is the most desirable location for expatriates.

A: How so?

The Kukulcan Pyramid in Mexico. 墨西哥卡斯蒂略金字塔。 Photo: AFP 照片:法新社

B: Respondents rated Mexico for ease of settling in, and for how far their money goes.

A: 公司要派我去墨西哥工作一年。

B: 恭喜你,根據「InterNations」網站的調查,這是全球外派人士最愛的地點!

A: 為什麼?

B: 因為在當地定居容易,而且物價低廉。

(Translated by Edward Jones, Taipei Times/台北時報張聖恩)