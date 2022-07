GO! ENGLISH 英語趴趴夠

English for Daily Life: Health 日常英語 X 國中會考【保健情境】

編 審: 致理科技大學講座教授 陳超明 / 編 寫: 英語教學博士 張迪





Jack and Zoe are talking on the phone about Jack’s “3+4” quarantine.

杰克、柔伊在電話中談論他進行“3+4”防疫隔離的事。

Zoe: Welcome back to Taiwan.

Jack: Thank you. My three-day quarantine is over.

Now I can finally hang out with my friends.

Zoe: After the quarantine, travelers must practice

“self-health monitoring” for four days!

So you should not hang out with your friends.

Jack: Oh, no… I almost forget it.

必備單字

1. health n.

健康(國中基本1200字)

2. forget n.

忘記(國中基本1200字)

實用字詞

1. hang out

一起玩、一起打發時間…

2. quarantine 隔離、檢疫

home quarantine 居家隔離

quarantine hotel 防疫旅館

閱讀技巧:

將長句分成短字詞,以利閱讀

Travelers must practice/

“self-health monitoring”/for four days!

旅客必須進行/自主健康管理/四天的!

斷句練習:

So you should not hang out with your friends.

解答:

So you should not/hang out/with your friends.

所以你不該/一起玩/和朋友們。

考題練習:

TOEIC Bridge測驗 X 國中會考題型

1. How long is Jack’s quarantine period?

(A) 1 week

(B) 2 weeks

(C) 3 weeks

2. What does Jack want to do?

(A) Go travel with friends

(B) Hang out with travelers

(C) Hang out with friends

3. How long is self-health monitoring?

(A) 3 days

(B) 4 days

(C) 7 days

解答:

1. (A) 2. (C) 3. (B)

文章由 English OK 授權使用: www.englishok.com.tw