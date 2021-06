SPEAK UP ! 雙語會話

Why won’t my computer start? (1/5) 為什麼我的電腦打不開?(一)

A: God! Why won’t my computer start?

B: Have you plugged it in?

A: Of course I have! What kind of idiot do you take me for? The cursor is stuck in the top left corner of the screen, it’s been ages and it’s just not responding.

A broken computer. 電腦故障了。 Photo: Pixabay 照片:Pixabay

B: Try moving the mouse around, or press a key, see if that does anything.

A: It’s not doing anything [sobs]. I do everything on the computer, if the computer’s broken, my whole world will fall apart!

B: Poor you! It must be awful for you.

A: 天哪!為什麼我的電腦打不開?

B: 你插頭插上了嗎?

A: 廢話!你當我白癡嗎?游標在螢幕左上角一直閃,已經過了好久,都沒有進一步反應。

B: 那你動一動滑鼠,或是按一下鍵盤看看。

A: 它不理我啊!嗚嗚,現在什麼都要用到電腦,電腦一壞,我的世界就要崩塌了!

B: 好慘喔!本人深表同情。

(Translated by Paul Cooper, Taipei Times/台北時報林俐凱)