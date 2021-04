SPEAK UP ! 雙語會話

Communicating on social media (5/5) 社群媒體上的溝通(五)

A: So, what have we learned about communicating on social media?

B: For one, don’t assume everyone understands the details of plans. Confirm and clarify. Make sure there’s no room for misunderstanding.

A: And avoid jokes like the plague. Emojis convey meaning quite well, but they’re still a blunt instrument.

A phone with various social media icons. 顯示各種社交媒體圖標的手機。 Photo: Pixabay 照片:Pixabay

B: And sarcasm just doesn’t work, unless you really know each other well.

A: Throw all humor, nuance and sophisticated thought out of the window, and you should be fine.

A: 那我們對於社群媒體上的溝通,學到了什麼?

B: 其中一點是,不應該去假設每個人都知道事情的細節。要講清楚說明白,確認沒有誤會的空間。

A: 而且千萬要避免開玩笑。表情符號雖然可以把意思表達得蠻好,可是它畢竟是很生硬的表達工具。

B: 還有,諷刺的話根本就不會有效果,除非你真的跟對方很熟。

A: 把幽默、微妙和話中有話的文字都丟掉,這樣就不會有問題了。

(Paul Cooper, Taipei Times/台北時報林俐凱譯)

