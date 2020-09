SPEAK UP ! 雙語會話

You’re a barbecue pro! (4/5) 你真是個烤肉高手!(四)

A: It’s so windy; it’s impossible to light the barbecue.

B: I know! If I hold up the picnic rug I can shield the barbecue from the wind while you light it. Let’s give it a try.

A: Yeah! I think I’ve got it going now. . . Yep, looking good! Once the coals have stopped smoking, we can start cooking the food.

A group of friends fan the flames of a barbecue at Shuangxi Riverside Park in Taipei during the Mid-Autumn Festival, on Sept. 13 last year. 三五好友於去年中秋節,在台北雙溪河濱公園搧風生火準備烤肉,攝於去年九月十三日。 Photo: CNA照片:中央社

B: We should get the sausages on first since they’ll take a long time to cook — plus the fat will lubricate the grill rack and prevent the other food from sticking.

A: You’re a barbecue pro!

A: 風好大啊,根本不可能生火烤肉。

B: 我知道!如果我拿著野餐墊,就可以幫烤肉架擋風,你就趁機生火。我們來試試看。

A: 耶!我想現在開始起火了……。好,看起來不錯!一旦煤炭停止冒煙,我們就可以開始烹煮食物了。

B: 我們應該先放上香腸,因為它們需要烹調的時間比較長──而且肥油可以潤滑烤肉架,防止其它食物沾黏在架上。

A: 你真是一個烤肉專家!

(Edward Jones, Taipei Times/台北時報章厚明譯)

