SPEAK UP ! 雙語會話

Time to brush up on my calligraphy (5/5) 我該重練書法了(五)

A: I think I’ve got the basic calligraphy strokes down pat, but I’m still finding it hard to get the proportions right. My characters all seem kind of wonky and just, well, ugly! I feel like throwing in the towel.

B: Don’t stress out about it too much. To create good art, you need to be in a relaxed frame of mind. Just keep practicing and you may find that what you originally thought was a deficiency actually develops into your own unique style.

A: Alright, I’ll keep hammering away.

Cursive calligraphy by Taiwanese artist Tung Yang-tzu is shown on display at Hsinchu City Art Gallery on Oct. 25, 2018. 台灣藝術家董陽孜的草書書法作品,二○一八年十月二十五日於新竹市美術館展出。 照片:自由時報記者洪美秀 Photo: Hung Mei-hsiu, Liberty Times

B: That’s the spirit!

A: 我覺得我對基本書法筆觸已經瞭若指掌了,不過要讓字體比例正確還真不容易。我的字看起來都有點搖搖晃晃,而且有一點,嗯,醜!我想放棄了。

B: 不要給自己太大壓力。要創造出好的藝術作品,你需要處於放鬆的心境。只要持續練習,你也許會發現原本以為的缺點,最後發展成自己獨特的風格。

A: 好吧,我會繼續堅持地練習。

B: 那就對了!

(Edward Jones, Taipei Times/台北時報章厚明譯)

English 英文:

Chinese 中文: