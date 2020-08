SPEAK UP ! 雙語會話

Do you believe in ghosts? (2/5) 你相信鬼嗎?(二)

A: Are you religious?

B: Kind of. My parents are Buddhists, but I’m not that religious myself. That’s why I only have a very superficial understanding about gho-. . . I mean, phantom month.

A: We believe that the world of the living is haunted by both good and bad spirits during this period.

Chiayi County’s Singang Fengtian Temple chairman He Ta-huang on July 31 last year ceremoniously seals the temple’s bell and drums before the start of the seventh lunar month.嘉義縣新港奉天宮董事長何達煌,去年七月三十一日進行農曆七月前封鐘鼓儀式。 Photo courtesy of Singang Fengtian Temple 照片: 新港奉天宮提供

B: My parents have set up a separate table with offerings for our ancestors, and they burnt joss paper outside our home this morning.

A: Mine too. We also set up a table outside our house with offerings for wandering spirits.

A: 你有宗教信仰嗎?

B: 算有吧。我爸媽都是佛教徒,但是我自己並沒有那麼信。這也就是為什麼我對於鬼……我是說,農曆七月,只有很粗淺的認識。

A: 我們相信,活人的世界在這時期會有好的和壞的鬼魂出沒。

B: 我爸媽會另外架一座供桌擺供品給祖先,他們今天早上還在屋外燒了紙錢。

A: 我爸媽也是耶。我們還在屋外架了一張桌子,上面擺了供品給孤魂野鬼。

(Edward Jones, Taipei Times/台北時報章厚明譯)

English 英文:

Chinese 中文: