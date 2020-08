SPEAK UP ! 雙語會話

A day out at the zoo 去動物園玩

A: The Malayan tapir’s monochrome markings are really unique, but I wonder why it evolved like this. Surely the huge white-colored patch on the rear two-thirds of its body makes it stand out like a sore thumb in the wild.

B: I know the answer: It’s actually a really clever form of camouflage. When the tapir is lying down to sleep, other animals might mistake it for a large rock.

A: Oh, I see. That’s ingenious!

Two Malayan tapirs are pictured at Taipei Zoo in an undated photograph.兩隻馬來貘攝於台北市立動物園,照片日期不詳。 Photo courtesy of Taipei Zoo照片:台北市立動物園提供

B: Hey, we’ve just got enough time to tour the African Animal Area before the zoo closes.

A: OK, let’s hotfoot it over there.

A: 馬來貘黑白相間的毛色真特別,但是我在想牠為什麼會演化成這樣。佔牠軀幹後方三分之二的大塊白毛,一定讓牠在野外看起來很突出。

B: 我知道為什麼了:這其實是一種非常聰明的保護色。當馬來貘躺下來睡覺時,其他動物可能會誤認牠是一塊大石頭。

A: 哦,我明白了。真是太巧妙了。

B: 嘿,在動物園關門前,我們正好還有時間去看非洲動物區。

A: 好,我們加快腳步走過去吧。

(Edward Jones, Taipei Times/台北時報章厚明譯)

