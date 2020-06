EVERYDAY ENGLISH

A: The grains of rice in northern-style zongzi keep their shape. Once you’ve added the other ingredients, it’s really oily rice, not zongzi!

B: We’re still two days away from the Dragon Boat Festival. Has the north-south zongzi war already begun?

A: Real zongzi should be boiled. This ensures that the grains of rice stick to each other and gives the rice a milder flavor that doesn’t overpower the other ingredients.

A : 北部粽米飯粒粒分明,加上那些配料,根本只是油飯,不是粽子!

B : 哇,離端午節還有兩天,現在就要開始戰北部粽跟南部粽了嗎?

A : 粽子應該要用水煮,才能確保米飯濕潤黏在一起,而且味道清淡,不搶配料鋒頭。

