EVERYDAY ENGLISH

A: Shall I leave your luggage over here?

B: Yes, thank you.

A: The control for the air-conditioning is here ... and this is the master light switch. Is there anything else I can do for you?

B: No, that’s fine. Thank you. Oh, your tip. I almost forgot!

A: 把您的行李放在這裡可以嗎?

B: 可以,謝謝。

A: 空調控制面板在這邊……然後這是房間燈光總開關。請問您還有需要什麼嗎?

B : 沒有了,這樣就好,謝謝。哦,你的小費,我差點忘了

English 英文:

Chinese 中文: