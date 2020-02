A: I saw the film **1917** at the weekend. The one about British soldiers fighting in the trenches during World War I.

B: Oh? How was it? I’ve been meaning to see that movie.

A: I really enjoyed it! I thought the cinematography was outstanding.

A: 我週末去看了電影《一九一七》。就是那部關於英國士兵在第一次世界大戰時,在壕溝中打仗的電影。

B: 哦?電影好看嗎?我一直都想要去看。

A: 我很喜歡!我覺得這部電影的攝影很傑出。

English 英文:

Chinese 中文: