B: Wow, these tomatoes are delicious. They’re really sweet and juicy.

A: Since we’ve got so many, we should use them to make some tomato sauce for pasta sauce and pizza.

B: Great! We’ve got a glut of watermelons, too. They would make ideal gifts next time we visit friends or family.

B: 哇,這些番茄好好吃。它們真的很甜很多汁。

A : 既然我們收成了這麼多顆,我們應該拿一些來做番茄醬,可以用來當義大利麵醬或披薩醬。

B : 太棒啦!我們還收成了好多顆西瓜。下次我們去拜訪親戚朋友時,這些西瓜會是很合適的伴手禮。

