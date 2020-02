A: Oh no, our poor plants, they’re absolutely parched. Look, most of the leaves have wilted and look ready to drop off.

B: Don’t worry, they should be able to recover if we give them plenty of water.

A: I’ll start watering them straight away.

B: OK, I’ll harvest the tomatoes. At least all this sun means they’ve ripened up nicely.

A: 哦不,可憐的植物,它們徹底乾枯了。你看︰大部分的葉子都枯萎了,看起來隨時會落下來。

B : 別擔心,如果我們給這些植物充足的水分,它們應該可以恢復。

A : 那我現在就來幫它們澆水。

B : 好,我來收成番茄。起碼這幾天的大太陽讓番茄成熟得很漂亮。

English 英文:

Chinese 中文: