A: What types of fruit and vegetables do you think I should grow?

B: How about tomatoes? They should be a relatively easy first crop.

A: It’s the right season to plant tomatoes, the weather is just starting to warm up. Any other ideas?

B: I suggest some root vegetables such as taros or carrots, and perhaps some watermelons, too.

A: 你覺得我該種植什麼類型的水果跟蔬菜呢?

B: 番茄怎麼樣?這應該是相對容易入門的一期農作物。

A: 現在剛好是適合種番茄的季節:天氣正要開始溫暖起來。還有別的點子嗎?

B: 我建議種一些根莖類,例如芋頭或紅蘿蔔。或許還可以種西瓜。

