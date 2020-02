A: Eh? Your hair looks a different color. Did you have it dyed over the weekend?

B: Yep. I’ve got some premature graying, so I get it dyed black at regular intervals, otherwise it looks a bit of a mess.

A: How much does it cost?

B: Most hair salons charge a little over NT$2,000, but mine charges only NT$600.

A: 咦,你的頭髮顏色好像變了,週末去染頭髮了嗎?

B: 對啊,因為我有一點少年白,所以每隔一段時間都會把頭髮染黑,不然看起來有點雜亂。

A: 那這樣染頭髮要花多少錢?

B: 大部分的髮廊都會收超過兩千元,不過我這家只收六百元。

English 英文:

Chinese 中文: