A: Feel like going for a stroll around the market with me? I haven’t been there since it reopened after the holiday.

B: Sure, let’s buy some fresh green vegetables and have a light dinner tonight.

A: I can use the leftover flour and butter in the fridge to make some scones.

B: Wow, sounds good: that will be tomorrow afternoon’s tea sorted.

A: 你要跟我去市場逛一圈嗎?年假後從開市到現在,我都還沒去買菜。

B: 好呀,我們去買點新鮮的青菜,晚上吃清淡一點。

A: 我可以把冰箱裡面剩下來的麵粉跟奶油做成司康!

B: 哇,聽起來不錯唷,這樣明天下午茶就解決了。

English 英文:

Chinese 中文: