A: We got the quantities just right this year, there’s hardly any food left over.

B: That’s great. At the end of the Lunar New Year holiday, we always stand around the fridge wondering what to do with the mountain of leftovers.

A: Yep, it’s best not to go overboard buying foods and snacks.

B: Hand over that bag of pistachio nuts, will you?

A: 我們今年過年好像算得滿剛好的,幾乎沒有剩下多餘的菜。

B: 這樣真好。每到過年尾聲,大家幾乎都會盯著冰箱裡塞滿的剩菜發愁。

A: 對啊,過年前買年貨最好要量力而為。

B: 那你現在把手上那包開心果交給我吧。

English 英文:

Chinese 中文: