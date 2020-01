B: Are you planning to get out of bed today? It’s almost afternoon.

A: I’m awake! Hey, I’ve got a plan: Let’s go for a stroll among the cherry blossoms in the nearby hills.

B: Good idea, wait for me to finish this piece of paper cutting and then we can head outside.

A: Wow, they’re so beautiful. You’ve got to teach me paper cutting this evening.

B: 你今天到底要不要起床啊,都快要下午了耶。

A: 我已經醒了!我計劃出門走走,去近郊山上看櫻花。

B: 好主意,那你先等我一下,我把這幅窗花剪好就出門。

A: 哇,你這些窗花也太美了,晚上回來一定要教我剪。

English 英文:

Chinese 中文: