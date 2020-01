A: Today’s the third day of the Lunar New Year. We’ve been so busy since New Year’s Eve, let’s go to bed early tonight.

B: But according to tradition, tonight is “courting night” for rats.

A: Then I’d better stay up and play video games all night. I’ve seen loads of rats in the neighborhood recently. We don’t need any more of them around here.

A: 今天是初三,我們從除夕忙到今天,真的累壞了,晚上就早點休息吧。

B: 習俗上確實應該如此,因為今晚是「老鼠娶新娘」的日子。

A: 啊,那我還是打開電動玩到凌晨再睡好了。最近我們家附近真的有老鼠,我可不想再看到他們繼續增加。

